بايدن يدعو الكونجرس إلى “عقوبات أكثر شدة” على مسؤولي البنوك المخالفة

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، إلى العمل على فرض عقوبات “أكثر شدة” على مديري البنوك “الذين ساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم”، وفقاً لبيان نُشر، الجمعة.

وفيما يواجه القطاع المصرفي الأمريكي العديد من الإخفاقات، أشار بايدن إلى أن “لا أحد فوق القانون”، وأن “تشديد المسؤولية له تأثير رادع مهم في منع حالات سوء الإدارة في المستقبل”.

ونظرا إلى أن القانون يحد من قدرة السلطات الإدارية على التصرف، رأى الرئيس الأميركي أنه يجب أن يكون “أسهل على الهيئات الناظمة” فرض عقوبات مالية على مسؤولي البنوك.