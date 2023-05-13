بايدن يشكر إسبانيا لدعمها أوكرانيا وتعزيز تعاونها العسكري مع واشنطن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للدعم الذي يقدمه الأخير لأوكرانيا، ولتعزيزه العلاقات العسكرية بين مدريد وواشنطن.