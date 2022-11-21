بايدن يعفو عن “شوكولاتة” و”دلوعة” في عيد الشكر.. فيديو

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أعفى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الديكين الروميين “شوكولاتة” و”دلوعة” في عيد الشكر، ودعا الأمريكيين إلى أن يكونوا شاكرين ومتحدين.

قال بايدن مازحا: “سأكون موجزا، لا أحد يحب الديك الرومي باردا”، وخلال ذلك، نبح كلبه عليه وعلى الديكين. وقال بايدن “لا تدعوه يقفز”.

وذكر بايدن الأمريكيين بمغزى العطلة المقبلة، قائلا: “هذا وقت خاص”.

وأضاف: “بصفتنا أعظم دولة على وجه الأرض، فلنكن شاكرين”.

وتابع: “أيها الشعب، وسط كل الخلافات السياسية التي تسمعون عنها، دعونا نتذكر شيئا واحدا، إنها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد شيء خارج عن سيطرتنا، وعن سيطرة بلدنا، إذا فعلنا ذلك معا”.