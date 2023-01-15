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بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يناير 2023 - 10:59 صباحًا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر 2022.

وأدت العواصف إلى مصرع 19 شخصاً على الأقل، وتسببت في حدوث فيضانات، وانقطاع في الكهرباء، وانهيارات طينية، وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية، مضيفًا أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحاً للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يناير 2023 - 10:59 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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