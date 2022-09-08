بايرن ميونخ يكتفي بهدفين في إنتر ميلان

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثنائية دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ البايرن المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح اللاعب الألماني ليروي ساني في إحراز الهدف الأول للبايرن بالدقيقة الـ26.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة، بتفوق البايرن بهدف دون رد.

بايرن ميونخ يفوز بأقل مجهود:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فريق البايرن في إضافة الهدف الثاني عبر لاعب إنتر ميلان، الإيطالي دي أمبروزيو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ66.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب “جوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو الإيطالية.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة مجموعة بايرن ميونخ، نجح فريق برشلونة في الفوز على نادي فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية مقابل هدف.