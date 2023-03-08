بايرن وسان جيرمان.. معركة ثأر وتأهل

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يتجدد الصراع بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي عندما يلتقي الفريقان الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجري مباراة بايرن وسان جيرمان على ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ، علما بأن مباراة الذهاب التي لعبت في العاصمة الفرنسية باريس انتهت بفوز بايرن ميونخ«1-0».

ولا شك في أن المباراة تحمل الكثير من الإثارة في ظل طموح كل من الفريقين والطبيعة الثأرية للمواجهة.

فقد شهدت المنافسات الأوروبية العديد من المواجهات بين الفريقين، آخرها في دور الثمانية لدوري الأبطال في 2021 وكذلك في نهائي البطولة نفسها علام 2020 .

ويسعى كل من الفريقين خلال مباراة الغد إلى الثأر من الآخر وحسم التأهل إلى دور الثمانية على حسابه.

فمن جانب باريس سان جيرمان، يسعى الفريق الفرنسي للثأر للهزيمة المؤلم التي تعرض لها أمام بايرن ميونخ «0-1» في النهائي الذي جمع بينهما في 23 أغسطس 2020 على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

بينما يسعى بايرن ميونخ للثأر لهزيمته أمام سان جيرمان في آخر مواجهة سابقة جمعت بينهما، وذلك في دور الثمانية بدوري الأبطال في الموسم قبل الماضي.

فقد فاز سان جيرمان ذهابا 3-2 في ميونخ ثم خسر إيابا 0-1 في باريس ليتعادل الفريقان «3-3» في مجموع المباراتين ويتأهل باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويتطلع باريس سان جيرمان إلى قلب موازين المواجهة لصالحه، معلقا الأمال على تألق نجميه الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، علما بأنه يفتقد جهود النجم البرازيلي نيمار، الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وحرص كل من الفريقين على الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهة الغد عبر المنافسات المحلية في الأيام الأخيرة.

فقد حقق بايرن ميونخ الفوز على يونيون برلين «3-0 » وشتوتجارت «2-1» في مباراتيه الماضيتين بالدوري الألماني، كما حقق سان جيرمان ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي أمام ليل «4-1 »ونانت «4-2» .