بايرن يستعيد صدارة الدوري بسباعية في مرمى بوخوم

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فاز فريق بايرن ميونخ بسباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم السبت بنظيره بوخوم ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتقدم بايرن بعد مرور 4 دقائق بهدف سجله لاعبه تشوبو موتينج قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 12 ثم سجل دي ليخت الهدف الثالث في الدقيقة 29 ثم أضاف ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38.

وعاد هاري كين ليُسجل الهدف الخامس في الدقيقة 54 ثم أضاف ماتيس تيل الهدف السادس في الدقيقة 81 قبل أن يعود كين ويُسجل الهدف السابع في الدقيقة 88.

وتصدر بايرن بهذا الفوز جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد بوخوم عند النقطة 3 في المركز 14.