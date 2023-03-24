بتسونامي إشعاعي.. كوريا الشمالية تختبر هجوماً نووياً تحت الماء

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم (الجمعة)، اختبارها غواصة جديدة قادرة على شن هجوم نووي رداً على المناورات الأميركية الكورية الجنوبية.

جرى ذلك خلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس قبالة مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في إطار اختبار منظومة أسلحة جديدة مهمتها “التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق” عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.

وأوضحت كوريا الشمالية، أن هذه الغواصة يمكن نشرها على أي ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية.

وأطلقت كوريا الشمالية، صواريخ كروز خلال تدريبات عسكرية في الفترة من 21 – 23 مارس الجاري.