بتشكيلتين.. الاتفاق يتعادل في التجربة الأولى

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تعادل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بنتيجة «1-1» أمام ألوميني السلوفيني، الأربعاء، في أولى مباريات الفريق الشرقي التجريبية ضمن معسكره التحضيري في كرواتيا .

وبكر الكونغولي مارسيل تيسيران مدافع الاتفاق بهدف السبق لفريقه من ضربة رأسية عند الدقيقة «25»، لكن الفريق السلوفيني أدرك التعادل في الشوط الثاني.

ودفع الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في الشوط الأول بتشكيل ضم كلًا من: «بابلو فيكتور، محمد الدوسري، مارسيل تيسيران، عبدالله الخطيب، ياسر آل موسى، علي هزازي، بيرات أوزديمير، محمد الكويكبي، روبن كوايسون وفيتينيو».

وفي الشوط الثاني، لعب الاتفاق بتشكيل ضم: «عبدالله العويشير، عبدالرحمن عبدالقادر، داراكو فيلوفيسكس، سعد آل موسى، سنوسي هوساوي، فارس الغامدي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، عبدالمحسن الدوسري، أحمد الغامدي وجابر قرادي».

ويستمر معسكر الفريق الشرقي الخارجي في كرواتيا حتى الـ28 من يوليو الجاري، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.