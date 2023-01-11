بتعاون مع “فيفا” .. إطلاق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، أن العمل جارٍ على مشروع توثيق كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا».

وجاء في تغريدة بثها الاتحاد عبر حسابه الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الإجتماعي: «انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعًا لكافة الرياضيين، يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم،«فيفا» على توثيق تاريخ كرة القدم وذلك من خلال مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية».

وأشار الاتحاد في تغريدته أن الجهات العاملة في المشروع هي: الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا إمكانية استعانة الاتحاد بمن يرونه مناسبًا للعمل في المشروع.

وبيّن الاتحاد آلية عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، حيث يتم الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية تعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثًلا للنادي، ويحدد الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون آلية للعمل والبرنامج الزمني للمشروع.

وأكد الاتحاد أن المشروع سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.