بتوجيهات القيادة.. وصول البعثة السعودية المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا

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وصلت منذ قليل البعثة السعودية المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال إلى الأراضي التركية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتتضمن البعثة فرقًا طبية وتطوعية بالإضافة إلى فرق من الدفاع المدني؛ بهدف تقديم كافة أنواع الخدمات والمساعدات إلى المنكوبين من الزلزال، وفقا لـ «الإخبارية».
وانطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي من مطار الملك خالد الدولي إلى كل من تركيا وسوريا في تمام السادسة من صباح اليوم الخميس، وتكون من 4 طائرات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّهها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا.