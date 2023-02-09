بتوجيهات القيادة.. وصول البعثة السعودية المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّهها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا.