بتوجيهات ولي العهد.. برامج التحول الوطني يقود المملكة لعصر جديد

ست سنوات مضت ن بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث باتت المملكة الرقم الأميز في سباق التقدم والرقي العالمي بإنجازات كبرى في مختلف المجالات تجاوزت بها العديد من دول العالم.

الإنجازات التي تحققت في هذه الأعوام الستة الماضية، والتي يشهد بها القاصي قبل الداني والعدو قبل الصديق لم تكن لتتحقق لولا فضل الله أولا ثم طموح الأمير الشاب الذي كان يُفكر بصناعة عصر جديد ومتفرد لتحلق معه بلادنا إلى قمم المجد ويؤمن به شعبنا.

برنامج التحول الوطني

مرحلة جديدة من النمو والتقدم انطلق قطارها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلـــمان بن عبدالعزيز ال سعود وبقيادة الأمير الملهم سمو ولي العهد الأمين، وايضًا بهمة أبناء وبنات الوطن الأشاوس والحالمين في اتجاه واحد عنوانه القمة وللقمة نسير.

شهد الوطن إنجازات خلال السنوات الماضية على كافة المستويات الخارجية والداخلية، من خلال برنامج التحول الوطني والذي تجاوز الكثير من مستهدفاته، حيث يُعد أهم مبادرات وبرامج الرؤية السعودية ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة.

أهداف البرنامج ومبادراته

التميز في الأداء الحكومي

يعمل برنامج التحول الوطني على معالجة العقبات التي تعيق عملية تطوير القطاع الحكــومي، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات تمكنها من تلبية توقعات واحتياجات المستفيدين من مواطنين ومقيمين.

وتلبى احتياجات المستفيدين من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الوصول إليها، وتسريع تجاوب الجهات الحكومية مع المستفيدين، بالإضافة إلى زيادة كفاءة البنية التحـــتية والعمليات، ورفع كفاءة رأس المال البشري من خلال تطوير الأنظمة واللوائح.

وأهم ما تم تحقيقه في برامج التميز الحكومي التحول في خدمات وزارة العدل، عقدت 95 % من الجلسات القضائية عن بعد بأكثر من 4.4 ملايين جلسة تقاضي منذ بداية الخدمة، بلغ عدد الوثائق العقارية المرقمنة أكثر من 120 مليون وثيقة عقارية خلال ثلاثة أعوام.

وتم إجراء أكثر من ثلاثة ملايين عملية تدقيق عبر مركز تدقيق الدعاوى منذ تدشينه، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني أكثر من 200 ألف مستفيد كما تم إصدار أكثر من 3 ملايين سند تنفيذي عبر منصة “نافذ وإصدار أكثر من 5 ملايين وكالة إلكترونية.

الاستفادة من موارد مستدامة

يعمل البرنامج تنمية الموارد الحيوية في المملكة وضمان الاستفادة المستدامة منها، وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي والتنموي، وتعزيز الأمن المائي من خلال تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحلاة، ورفع درجة الاستفادة من المياه المعالجة من الصرف الصحي، زيادة إنتاجية المياه وكفاءة الشبكات وتطوير نظم فعالة وتقليل فاقد المياه.

أهم الإنجازات التي تحققت كانت زراعة أكثر من 12 مليون شجرة في 5 سنـــــــوات من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. وإطلاق 921 كائنا فطريًا مهددا بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات ورفع معدل استمرارية الإمداد للمياة الحضرية إلى 20.6 ساعة/ اليوم.

وحقق ايضًا زيادة في الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة بنسبة 35 % خلال 5 سنوات، وأعاد استخدام 22.5 % من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها،سجلت صادرات المملكة من التمور في 2022 1.142 مليار ريال.

التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي

يعتبر من أهم الإنجازات التي حققها البرنامج هو التحول في العمل الخيـري تسجيل 3.8 ملايين عملية تبرع على منصة تبرع، ونمو القطاع غير الربحي منذ انطلاق الرؤية بأكثر من 120 % حيث بلغ عدد المنظمات غير الربحية في المملكة 3605 منظمات.

وساهم البرنامج في زيادة عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية لعام 2022 أكثر من 65 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المساهمين في منصة “وقفي” أكثر من 668 ألف مساهم،تجاوزت المساهمات في المنصة أكثر من 197 مليون ريال.

العمل التطوعي ونشر ثقافته

تمكن البرنامح من نشر ثقافة العمل التطوعي في المملكة، حيث أطلق مبادراته التي تضمـــنت استحداث نظام العمل التطوعي بهدف تنظيمه وتطويره وإطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي لتكون الوجهة الموحدة للباحثين عن الفرص التطوعية.

وحققت المملكة قفزة هائلة في أعداد المتطوعين ليبلغ 658 ألف متطوع ومتطوعة قدموا 39 مليون ساعة تطوعية.

سوق عمل جذاب

لتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، عملت مبادرات التحول الوطني على تحديث أنظمة العمل واللوائح وتحسين ظروف العمل، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة.

ومن أهم الإنجازات التي تحققت، هي ارتفاع حصة المرأة السعودية في سوق العــــمل لأكثر من 34.7 % كما بلغ عقـود العمـل المرن والعمل عن بعد 373 ألف عقد، وسجلت مبيعـــــات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 13 مليار ريال وبلغ عدد المنشآت المرخصة كبيئة عمل مساندة لذوي الإعاقة 2166 منشأة.

التحول الرقمي

أهم الإنجازات في التحول الرقمي تغطية 98 % من المملكة مغطاة بالنطاق العريض اللاســـلكي 4G، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تقدم إلكترونيا 97 % من خلال أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية إلكترونية في المملكة.

قطاع خاص ممكن

يسعى برنامج التحول الوطني إلى الإسهام في تمكين القطاع وتحقيق اقتصاد مزدهر يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع الاقتصاد واستدامته وذلك من خلال تنمية الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية عالية الجودة ومتنوعة ومستدامة، وتوفير فرص اقتصادية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.

ومن أهم الإنجازات هو نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق الرؤية بنسبة 166%، وتسهيل إجراءات بدء العمل التجاري لتكون خلال 30 دقيقة فقط و180 ثانية لاستخراج السجل التجاري، وتقديم أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال في المركز السعودي.

اقرأ ايضًا