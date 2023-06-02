بتوجيه أمير الجوف.. محافظ دومة الجندل يستقبلُ طلائعَ رحلات ضيوف الرحمن

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بتوجيه من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الجوف ، استقبل محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، ووقف على استعدادات وجاهزية المدينة لاستقبالهم والعمل على راحتهم خدمتهم .

وأشاد التمياط بتعاون جميع القطاعات الحكومية المشاركة وتكامل الخدمات، مضيفاً أن توجيهات سموِّ أمير منطقة الجوف، تؤكد أهمية العمل وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، مؤكداً متابعة سموِّه المستمرة لأداء الإدارات الحكومية المشاركة للعناية بالحجاج وتقديم الرعاية لهم؛تحقيقاً لتطلعات القيادة أيدها الله.

ووزَّعت الفرق التطوعية الورود على الحجاج، كما قدمت لهم الخدمات اللازمة والضيافة والرعاية الصحية اللازمة، ووزَّعت المصاحف والكتيبات الإرشادية، ووجَّهتهم إلى أماكن المبيت،بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.