بتوجيه أمير عسير.. انطلاق برنامج “حياة” للإسعافات الأولية بجميع مدارس المنطقة

المناطق_عمر آل قايد

انطلقت، فعاليات برنامج “حياة” للإسعافات الأولية بمدارس تعليم منطقة عسير ومحافظاتها، والتي ينظّمها قسمُ الشؤون الصحية المدرسية بتعليم عسير، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ومحافظاتها على الإسعافات الأولية، إلى جانب نشر ثقافة الإسعافات في المجتمع المحلي.

ويستمرّ البرنامج الذي انطلق في مرحلته الأولى، حتى الثامن من شهر ذي القعدة المقبل، في جميع مدارس المنطقة والمحافظات التابعة لها.