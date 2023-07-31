بتوجيه أمير منطقة الحدود الشمالية.. إطلاق اسم شهيد الواجب عبدالعزيز الفريح على أحد الشوارع الرئيسة في رفحاء

المناطق_ الحدود الشمالية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح على أحد الشوارع الرئيسة بحي العزيزية بالمحافظة تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في عملية أمنية ضمن حملة الحرب على المخدرات.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من سمو أمير المنطقة انطلاقاً للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة العربية السعودية فوطننا العزيز يستحق الكثير.