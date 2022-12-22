بلديات المحور الشرقي بأمانة عسير تقيس جاهزيتها لموسم الأمطار بفرضيةٍ تجريبيةٍ

المناطق_عسير

بتوجيهِ أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، نفذ محور الشمال الشرقي لأمانة عسير، خطةً فرضيةً صباح اليوم الأربعاء؛ حيث تضمنت الخطة مداخلة أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، والذي ناقش بدوره القائمين عبر الاتصال المرئي تنفيذ الخطة ومناقشة آليات عملها على أرض الواقع؛ وذلك إيمانًا لما لمثل هذه الخطط الفرضية من نتائج إيجابية وقياس الأثر لمهامِ الجهات المشاركة وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات التي تزامن مباشرة البلديات مع الحالات المطرية وماينتج عنها من حوادثٍ وتجمعات مياه.

وعليه تسعى البلديات دائمًا إلى ضبط آليات التعامل مع المشكلات التي قد تنجم عن هطول الأمطار من خلال خطة شاملة لتوزيع الفرق الميدانية ومعدات سحب المياه ومتابعة شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أهمية تدريب منسوبي البلديات على استخدام وسائل السلامة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في الحدائق والمرافق العامة، فضلاً عن التأكد من جاهزية الآليات والكوادر البشرية وسرعة الاستجابة ومباشرة الحالات الميدانية بسرعةٍ وتنسيق فعّال.

وفي ذات السياق، نُفذت خطة الفرضية بحديقة الملك عبدالله الجنوبية ببيشة من خلال سيناريو يشمل تحقيق عدة أهداف أهمها مدى استعداد البلديات للحالات المطرية الشديدة وجاهزية الآليات والكوادر البشرية بالتعاون مع الجهات الأخرى على تنفيذ خطط الإطفاء والإنقاذ والإخلاء.

وعليه فقد تم تخصيص غرفة للعمليات في بلدية بيشة بحضور محافظ بيشة وعددٍ من مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلع الجميع على سير عمل الفرضية، ونقلها باتصال مرئي مع الأمين ورؤساء البلديات، والذي من خلاله ناقش القائمون على الفرضية آليات الاستعداد المبكر للحالات المطرية وجاهزية المعدات والآليات وخطط التنفيذ الميدانية.