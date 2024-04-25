بتوجيه من أمير عسير ..الحذيفي يقف ميدانياً على طريق بحر أبوسكينة

المناطق_عمر آل قايد

بتوجيه من أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس هيئة تطوير المنطقة وقف رئيس مركز بحر أبو سكينة سلطان الحذيفي، على مراحل تنفيذ مشروع المرحلة الثانية لطريق بحر أبو سكينة ، يرافقه مدير مكتب النقل بمحايل عسير المهندس عبدالله المحائلي.

واستمع “الحذيفي” خلال جولته الميدانية إلى شرح حيال طريقة تنفيذ المشروع وأحدث التقنيات ومعدّات المسح والتقييم المستخدمة لحماية الطريق، وتعزيز مستوى الجودة والسلامة والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وشدد “الحذيفي” على ضرورة سرعة إنجاز المشروع.

يذكر أن وزارة النقل افتتحت المسار بالكامل للمرحلة الثانية من الازدواج لطريق بحر أبو سكينة، ويتكون من مسارين واكتاف جانبية وداخلية وتقاطعات علوية وممرات سفلية وطرق للخدمة الجانبية والانارة والتشجير ووسائل السلامة المرورية الداعمة لحركة المركبات في الطريق.