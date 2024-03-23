بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

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بتوجيه من القيادة -حفظها الله-، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مقر الرئاسة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي بداية اللقاء نقل سمو وزير الدفاع لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله-، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية الوثيقة، وفرص تطويرها، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إضافةً إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

حضر اللقاء، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الباكستاني معالي وزير الدفاع خواجة محمد آصف، ومعالي قائد الجيش الفريق الأول عاصم منير، وعدد من كبار المسؤولين.