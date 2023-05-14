بتوقيع 77 اتفاقية بـ 5.4 مليار ريال.. اختتام الاجتماعات السنوية لـ”البنك الإسلامي للتنمية”

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اختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس (السبت)، أعمال اجتماعاتها السنوية التي عُقدت بفندق ريتز كارلتون جدة، خلال الفترة من 10 – 13 مايو الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث جرى توقيع 77 اتفاقية تمويل بقيمة 5.4 مليار دولار.

وشهدت الاجتماعات السنوية حضور 4452 مشاركاً من 90 بلداً، إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليمية، كما تضمنت إطلاق العديد من المشاريع المهمة، وتوقيع اتفاقيات تمويلٍ مع 24 بلداً عضواً لمعالجة التحديات التي تواجهها قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والأمن الغذائي والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والدعم الإنساني.

كما أطلقت المجموعة خلال الاجتماعات السنوية 7 مشاريع رئيسية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات لتترجم التزامها بتمويل 6 مشاريع في مجال التنمية المستدامة بقيمة تزيد على 558 مليون دولار تركز على دعم النمو الشمولي، وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء بالبنك.

ووقعت أيضاً 7 اتفاقيات لمشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة في أفغانستان بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، تشمل منحاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب الالتزام بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسَّرة للغاية، ليصل إجمالي مساهمة مجموعة البنك من المنح المقدَّمة للصندوق إلى 200 مليون دولار.