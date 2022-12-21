بث مباشر أبها والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، مشاهدة مباراة أبها والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر، تستأنف اليوم مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمجوجهة قوية تجمع بين أبها والتعاون، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الـ8 من البطولة.

بث مباشر أبها والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر أبها والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يمكن مشاهدة المباراة لحظة بلحظة، مع صافرة البداية، حيث سيتم إرفاق رابط مشاهدة للمباراة قبل بدايتها بدقائق.

يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين أبها والتعاون في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة أبها والتعاون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أبها والتعاون في إطار منافسات الدور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ظهر اليوم الأريعاء 21 ديسيمبر 2022، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:00 مساء يتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أبها والتعاون

بينما تنقل لكم مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة أبها والتعاون في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك السعودي عبر قناة SSC Sport HD1.

بطاقة مباراة أبها Vs التعاون

🏆 البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين .

البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين . 📺 القناة : SSC Sport HD1 .

القناة : SSC Sport HD1 . 🎤 المعلق : خالد المديفر .

المعلق : خالد المديفر . ⌚ توقيت المباراة : 2:30 PM بتوقيت القاهرة .

توقيت المباراة : 2:30 PM بتوقيت القاهرة . ⏰ تاريخ المباراة : Wednesday, December 21, 2022 .

تاريخ المباراة : Wednesday, December 21, 2022 . ⚽ نتيجة المباراة : أبها x التعاون

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