بث مباشر أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الخالي، حيث تستكمل مباريات الدور الأول بعودة الجولة السابعة عشر من منافسة المسابقة.

بث مباشر أستون فيلا وليفربول

ويقدم موقع “المناطق” في السطور التالية رابط بث مباشر أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي، حتى يتمن عشاق الساحرة المستديرة من مشاهدة مباراة ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق.

يحتضن ملعب فيلا بارك، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وأستون فيلا في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي مساء اليوم الإثنين.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا، يسعى لتقديم مستوى فني جيد بعد توقف الدوري والتعاقد مع مدير فني جديد، لتحقيق نتائج إيجابية والقدرة على الابتعاد من منطقة الخطر، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 15 مباراة لعبها الفريق الموسم الحالي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وفي الجانب الآخر، يسعى ليفربول بتعويض الخسارة والخروج من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يدخل المباراة وعينه على تحقيق والفوز ولا مجال في إهدار النقاط، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة لعبها الفريق في المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا عبر مجموعة من قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.

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