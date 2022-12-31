بث مباشر الهلال وضمك في دوري روشن للمحترفين، مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر بدوري روشن للمحترفين،يترقب عشاق نادي الهلال مباراة الفريق المقبلة أمام ضمك في الجولة الحادية عشر بدوري روشن للمحترفين، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها دوري روشن في الموسم الحالي بين جميع الأندية.

بث مباشر الهلال وضمك في دوري روشن للمحترفين

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر الهلال وضمك في دوري روشن للمحترفين، لكي يتمكن عشاق نادي الهلال من مشاهدة مباراة لحظة بلحظة، لذا سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل المباراة بدقائق.

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة العاصمة الرياض مباراة الهلال وضمك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر في دوري روشن، واستطاع نادي الهلال التعادل في المباراة الماضية مع النصر حيث إنتهت المباراة بنتيجة 2-2، فى الوقت الذى تعادل ضمك مع الوحدة بدون أهداف.

ترتيب الهلال في دوري روشن

يحتل فريق نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الهلال حتى الآن 10 مباريات استطاع الفوز في ستة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر في مباراة واحدة.

ترتيب ضمك في دوري روشن

وفي الجانب الآخر،يحتل نادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، ولعب ضمك 10 مباريات استطاع الفوز في 4 مباريات وتعادل في خمسة وخسر في مباراة واحدة.

موعد مباراة الهلال و الضمك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال و الضمك المقرر لها على ستاد الأمير فيصل بن فهد و التى تأتى ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة دوري روشن، حيث تقام المباراة اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 فى تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري والمسابقات الآسيوية.

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