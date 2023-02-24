بث مباشر.. قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي 2023

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تابع البث المباشر لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، عقب نهاية مرحلة “البلاي أوف”، مساء الخميس.

وتقام قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، وذلك في مدينة “نيون” السويسرية.

ما هو نظام قرعة دور 16 الدوري الأوروبي 2023؟

يشترط نظام قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023 عدم تلاقي فريقين من نفس البلد في هذه المرحلة.

فضلا عن ذلك، لا يمكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما في دور المجموعات، خاصة وأنهما لم يخوضا مرحلة “البلاي أوف” أمام الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الذهاب ستقام على ملاعب الفرق التي تصدرت مجموعتها في مرحلة المجموعات.

ما هي الأندية المتأهلة لدور 16 الدوري الأوروبي 2023؟

يتواجد الآن 16 فريقا يتنافسون في مرحلة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023، علما بأن الأندية الإسبانية هي الأكثر تمثيله بواقع 3 فرق.

مانشستر يونايتد

أرسنال

روما

يوفنتوس

إشبيلية

ريال سوسيداد

ريال بيتيس

يونيون برلين

فرايبورج

فينورد

فيرينتسفاروشي

سانت جيلويسي

فنربخشه

موعد قرعة دور 16 الدوري الأوروبي 2023

تقام قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023 اليوم الجمعة 24 فبراير/ شباط 2023

وسيكون موعد قرعة دور 16 الدوري الأوروبي 2023 في الساعة 2 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، 1 ظهرا بتوقيت القاهرة و3 مساء بتوقيت أبوظبي.