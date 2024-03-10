بث مباشر لرصد هلال شهر رمضان

يتأهب المسلمون في شتى بقاع الأرض لاستقبال شهر رمضان الكريم، ولهذا تدعو ديار الإفتاء في جميع الدول الإسلامية إلى استطلاع هلال هذا الشهر الكريم اليوم الأحد.

ويعد شهر رمضان المبارك فرصة وهدية من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، كما أنه من أيام الله المعدودات التي قال الله تعالى فيها “أياما معدودات”.

وتحث هيئة كبار العلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لاستغلال واستثمار شهر رمضان المبارك في الطاعة والعبادة، والمبادرة بالأعمال الصالحة التي أمر الله بها عباده، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا وقد دعت المحكمة العليا في المملكة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

وقد أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، بالتزامن مع استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام.

وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس : “الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال رمضان المبارك، حيث تشير التوقعات ـ بمشيئة الله ـ إلى تكوّن سحب عالية على شمال منطقة الرياض وسماء صحو بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وقد هيَّأت رئاسة الشئون الدينية للحرمين الشريفين، بكامل طاقتها الاستيعابية، جميع مداخل ومخارج المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين والزائرين.

وذكرت الهيئة – وفقا لما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية اليوم /الأحد/ – أنها قامت بتخصيص أبواب للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة للحفاظ على سلامتهم وضمان انسيابية تنقلهم داخل المسجد الحرام.

وأضافت أن الخطط التي وضعتها الهيئة تتضمن إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، فضلا عن تعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين لخدمة ضيوف الرحمن طوال شهر رمضان.

من جانبها، عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تنفيذ خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان، حيث يعمل قرابة 3 آلاف موظف من الكوادر البشرية في مختلف الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 49 فرصة تطوعية، حيث يصل عدد المتطوعين فيها إلى 9 آلاف متطوع.

بدورها، سخرت الجهات الأمنية جهودها لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وفق خطط ميسرة لتسهيل إجراءات أداء المناسك.