بث مباشر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن للمحترفين، مشاهدة مباراة أبها والاتحاد بث مباشر في دوري روشن للمحترفين، تنطلق اليوم مباريات الجولة الحادية عشر من مباريات دوري روشن للمحترفين، والذي تلعب فيه 4 مباريات على مدار اليوم، وستكون مباراة أبها والاتحاد بداية الجولة التي ستنطلق بها الجولة الحادية عشر.

بث مباشر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن للمحترفين

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن للمحترفين، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة حتى يتمكن عشاق الدوري السعودي من مشاهدة المباراة لحظة بلحظة.

يحتضن ملعب ” استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ” مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد وأبها في انطلاق الجولة الحادية عشر من دوري روشن للمحترفين.

ترتيب أبها في دوري روشن

أبها، صاحب الأرض والجمهور، يسعى لتقديم عروضه القوية وتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، حيث نجح الفريق في الفوز على نادي العدالة في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ويحتل أبها المركز السابع برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق مفاجأة وخطف الثلاث نقاط من الاتحاد.

ترتيب الاتحاد في دوري روشن

وفي الجانب الآخر، يسعى نادي الاتحاد في مواصلة نتائجه الإيجابية وعدم الخسارة في الموسم الحالي بدوري روشن، وحقق الاتحاد الفوز بثلاثية على نادي التعاون بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة أبها والاتحاد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد وأبها اليوم السبت في تمام الساعة الــ3.30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات “ssc” الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري روشن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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