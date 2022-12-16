بث مباشر مباراة أبها والطائي في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة أبها والطائي بالدوري السعودي، مشاهدة مباراة أبها والطائي بالدوري السعودي، شاهد لقاء أبها والطائي لايف بث مباشر، حيث يبحث عشـــــــاق دوري روشن عـن روابط البث لمشاهدة منافسات المسابقة المحلية بالسعودية.

بث مباشر مباراة أبها والطائي

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة أبها والطائي، حيث يبحث عشـــــاق الســــاحرة المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة أبها والطائي، ضمن منافسات الجولة الــتاسعة بـ “دوري روشن السعودي”.

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موعد مباراة أبها والطائي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، وفريق الطائي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،والساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويعود الدوري السعودي للاستئناف مرة أخرى بعد انتهاء مشوار المننتخب الســـعودي في كأس العالم قطر 2022، حيث حققت فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين قبل أن تخسر ضد المكسيك وبولندا.

القنوات الناقلة لمباراة أبها والطائي

ويستضيف مواجهة أبها والطائي وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي لـ المحترفين، استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، حيث يبحث الفــــريقين عن الفوز بعد استئناف المسابقة مرة أخرى، وتنقل عبر قناة SSC Sport SD1.

جدول الدوري السعودي

جاء جدول الترتيب على النحو التالي:

1- الشباب 22 نقطة.

2- النصر 19 نقطة.

3- الاتحاد 18 نقطة.

4- الهلال 17 نقطة.

5- التعاون 17 نقطة.

6- ضمك 15 نقطة.

7-الطائي 15 نقطة.

8- الفتح 12 نقطة.

9- أبها 10 نقاط.

10- الاتفاق 9 نقاط.

11- الرائد 9 نقاط.

12- الوحدة 7 نقاط.

13- العدالة 4 نقاط.

14- الخليج 4 نقاط.

15- الفيحاء نقطتين.

16- الباطن نقطة واحدة.

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