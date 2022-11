بث مباشر مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة السادسة عشر، حيث يرغب المدفعجية في تأكيد حظوظه بتصدر جدول الترتيب.

وتستعد المنتخبات الوطنية لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الذي سيقام في العاصمة الدوحة ما بين الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تعتبر المرة الأولى التي تستضيف فيها بلد عربي الحدث العالمي.

ويشارك في نهائيات كأس العالم 2022، 32 منتخبًا، حيث يُعد الصقور الخضراء أحد المنتخبات المشاركة في المونديال ويقع في المجموعة الثالثة برفقة كلًا من “الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا”، فيما أعلن رينارد قائمته أمس.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الجولة السادسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، و سيقام اللقاء على ملعب مولينيو.

ويغرد نادي أرسنال منفردًا في صدارة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقـــطة، حيث خاض حوالي 13 مباراة حتى الآن،فحقق الفوز في إحدى عشر مباراة فيما تعـــادل في مواجهة وحيدة، وخسر مثلها.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من جمعهم في 14 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتلقى ثمان هزائم.

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقــــعنا متابــعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

