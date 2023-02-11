بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

بث مباشر أرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، حيث يبحث عشـــاق البريميرليج عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباريات الجولة الثانية والعشرين، وخاصة مباراة أرسنال وبرينتفورد اليوم السبت.

بث مباشر تشيلسي أرسنال وبرينتفورد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطــــــلاق مباراة أرســـنال ضد فريــق برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقـــعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة أرسنال وبرينتفورد في الجولة الثانية والعشــــرين، وذلك ضـــمن بطـولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملــكة العربية السعودية، على ملعب الإمارات.

ويأتي نادي أرسنال في المركز الأول في جدول ترتيب البريمـــيرليج برصـــيد 50 نقـــطة، بعد خوض 21 مباراة حتى الآن، وحقق الفوز في 16 مواجهة، وتعادل في مباراتين، وخــسر في 2 مناسبة حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق برينتفورد المركز السابع في جدول الترتيب، وذلك برصيد 33 نقــــطة، حيـث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وهُزم 4 مواجهات حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “أرسنال”

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، جرانيت تشاكا

خط الهجوم: إيدي نيكيتاه، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

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