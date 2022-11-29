بث مباشر مباراة أمريكا وإيران بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة أمريكا وإيران بث مباشر بكأس العالم 2022، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة مباراة في غاية الأهمية تجمع بين منتخبي إيران وأمريكا لحسم أحدى بطاقات التأهل للدور المقبل عن المجموعة الثانية بكأس العالم.

بث مباشر مباراة أمريكا وإيران بكأس العالم

ويقد موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة أمريكا وإيران بكأس العالم 2022، حيث يمكن مشاهدة مباراة لحظة بلحظة ومتابعة اللحظة، من خلال موقعنا حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل المباراة بدقائق.

ويحتضن ملعب “الثمامة” مباراة من العيار الثقيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

فرص تأهل أمريكا للدور ثمن نهائي

ويسعى المنتخب الأمريكي لخطف بطاقة التأهل من المنتخب الإيراني، والفرصة والوحيدة لتأهل المنتخب الأمريكي الفوز على إيران بأي نتيجة يضمن لها التأهل، ويحتل الفريق المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين أمام أنجلترا ووويلز.

فرصة تأهل إيران للدور المقبل

وفي الجانب الآخر، يسعى المنتخب الإيراني لتحقيق أول إنجاز تاريخي والتأهل للدور المقبل ، حيث يحتاج المنتخب إلى الفوز أو التعادل، لكي يتأهل للدور المقبل، ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من جولتين.

موعد مباراة إيران وأمريكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين أمريكا وإيران في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر ان تنقل مباراة المنتخبين عبر مموعة قتوات بي غن سبورتس الرياضية والكأس الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بث مباشر مباراة ويلز وإنجلترا بكأس العالم 2022