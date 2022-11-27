بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا بكأس العالم 2022، بث مباشر، تختتم مباريات اليوم بكأس العالم بمواجهة قوية للغاية تجمع بطل نسخة 2010 المنتخب الإسباني أمام بطل نسخة 2014 المنتخب الألماني، وسط شغف ومتابعة كبيرة لمشاهدة المباراة.

بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا بكأس العالم 2022

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا بكأس العالم 2022، ضمن مباريات كأس العالم، حيث سيتم إضافة رابط لمشاهدة المباراة التي مقرر إقامتها مساء اليوم.

ويحتضن ملعب “البيت” مباراة من العيار الثقيل، في ختام مباريات اليوم بكأس العالم، تجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

إسبانيا لحسم بطاقة التأهل

المنتخب الإسباني، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل بعد الفوز الكبير في الجولة الأولى على منتخب كوستاريكا بسباعية نظيفة، ويعد هذا الفوز أكبر نتيجة محققة حتى الآن في البطولة.

ألمانيا للحفاظ على آمالها

وفي الجانب الآخر،يدخل المنتخب الألماني المباراة للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل بكأس العالم، حيث سقط الفريق في فخ الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام اليابان بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الخامسة

يتصدر المنتخب الإسباني، المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب نفس العدد من النقاط، ويحل المنتخب الألماني في الثالث بدون نقاط، بينما يتذيل منتبخب كوستاريكا المجموعة الخامسة بدون نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وألمانيا مساء اليوم الأحد الموافق الـ27 من نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تبث مباراة ألمانيا وإسبانيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية وقنوات الكأس الرياضية.

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