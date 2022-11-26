بث مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك بــــث مباشر بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، المباراة التي تأتي ضمن النسخة المقامة في الدوحة بقطر.

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين والمكسيك، حيث يبحث عـــشاق راقصي التانجو عبر محركات البحث عن مباراة ميسي ورفاقه، حيث يخوض ثاني مبارياته في مونديال قطر 2022.

بث مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، والمنتخب المكسيكي في تمــــام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعــــــودية، والساعة والتاسعة بتوقيــت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة راقصي التانجو والمكسيك في ثاني جولات دور المجــــــموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريـــقان عن الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

القنوات الناقلة لـ “مباراة الأرجنــــتين”

وستنقل مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القنوات المفتوحة، وهي على النحـــو التالي: ” beIN Sports HD 2 Max، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD”، فضلا عن البث المباشر الذي يـــقدمه موقع المناطق.

أرقام قياسية لـ التانجو ضد المكسيك

من خسارتها في كوبا أمريكا2004، لم تذق الأرجنتين طعم الخسارة أمام المكســــيك في 10 مواجهات جمعتهما في كل المسابقات حيث تمكنت من الفوز في سبع مباريات فيما تعادلت في ثلاث مواجهات أخرى.

وخسرت المكسيك مواجهاتها ال 3 أمام الأرجنتين في كأس العالم، حيث خسرت في نسخة 1930، وفي نسخة 2006، وفي نسخة 2010، فقط النمسا ضد إيطاليا ونيجــــيريا ضد الأرجنتين خسرا أمام نفس الخصم أكثر منها في البطولة.

وأنهت هزيمة الأرجنتين أمام السعودية سلسلة 13 مباراة بدون خسارة أمام المنتــــــخبات غــير الأوروبية في كأس العالم منذ الخسارة أمام الكاميرون في نسخة 1990، لم يسبق لمنتخب التانجو الخسارة أمام منتخبات غير أوروبية مرتين متتاليتين في كأس العالم.

السعودية تحطم أسطورة التانجو

وخسرت الأرجنتين 4 من آخر 6 مباريات لها في كأس العالم فوز مباراة وتــــعادل أخرى، وهو نفس عدد الخسائر التي تلقتها في آخر 25 مباراة لها في البطولة حيث فازت في 16 لقاء وتعادلت مرة كما خسرت الأرجنتين آخر مباراتين لها في البطولة.

وبعد خسارتها أمام السعودية بهدفين لهدف في المباراة الأولى، ستسعى الأرجنتين لتجنب خسارة أول مباراتين لها في دور المجموعات في ذات النسخة للمرة الأولى في تاريخها.

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