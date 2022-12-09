بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء الأرجنتين وهولندا بـ كــأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، ضمن منافسات دور الـ 8 بمونديال قطر.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وهولندا

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وهولندا، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة الأرجنتين وهولندا، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ومنتخب الهولندي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت العاصــمة المصــرية القاهرة.

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا

ويستضيف مواجهة الأرجنتين وهولندا في ثاني مواجهات دور الثمانية ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد لوسيل الأيقوني بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث المنتخبين عن الفوز من أجل مواصلة مشوارهم في المونديال.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الأرجنتين وهولندا بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــــــنوات وهي على النحو التالي: “Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، Rai 1، NPO، BBC One، TOD App- beIN SPORTS، beIN Sports HD 5 Max، beIN Sports Connect”.

التشكيل المتوقع لـ “الأرجنتين”

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، أوتاميندى، روميرو، ماركوس امونيا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، دى بول، أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ميسى، ألفاريز، دى ماريا.

التشكيل المتوقع لـ “هولندا”

حراسة المرمى :اندريس نوبيرت

خط الدفاع: تيمبر، فان دايك، ناثان أكى

خط الوسط: دومفرايس، دى رون، دى يونج، دالى بليند

خط الهجوم: كلاسين، كودى جاكبو، ممفيس ديباى.

اقرأ ايضًا