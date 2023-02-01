بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، حيث يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة مباراة الافتتاح بمونديال الأندية، فيما يــرغب محبي المارد الأحمر، في مشاهدة ناديهم للمرة الثامنة بالبطولة، وتقدم صحيفة المـــناطق بتــقديم مُشاهدة حية لمواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي.

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، لكرة القدم 2022، وذلك قبل بداية اللقاء بدقـــائق، ويمكنـــكم عبر موقـعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

https:\\

https:\\

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المملكة المغربية، خاصة وأن مساء اليوم الأربعاء الأول من فبراير 2023، هو موعد انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث يترقب الجميع مواجهة الافتتاح بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند

ومن المقرر، أن تقام احتفالية الافتتاح قبل انطلاق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بحوالي ساعة، حيث سينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وسوف يستضيف لقاء الأهلي ضد فريق أوكلاند سيتي ملعب “طنجة”، حيث يُشارك المارد الأحمر بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا، حيث تمنع قواعد الفيفا مشاركة فريقين من نفس البلد في كأس العالم للأندية، وبالتالي نال الأحمر والوداد شرف الظهور.

القنوات الناقلة لمباراة الافتتاح

وستنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، عددًا من القنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة المغربية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة SSC الرياضية، قنــاة BeINSPORTS1HD، و قناة BeINSPORTS2HD”، فضلًا عن بعض القنوات الأخرى على الأقمار الأوروبية، وكذلك يقدم المناطق خدمة البث المباشر لمتابعيه.

جدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فاز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث أقصى الهلال من نصف النهائي، وانتصر على بالميراس في المباراة النهائيـة، فــيما حقق الأهلي المصري ميدالية المركز الثالث.

ويُشارك في البطولة 7 فرق على النحو التالي: “فلامنجو البرازيلي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، وســـياتل ساوندرز الأمريكي”.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ يومين لبطولة كأس العالم للأندية، حيث يفتتح منافساته بمواجهة بطل أوقيانوسيا، حيث يُشارك المارد الأحمر في البطولة للمرة الثامنة، بصفته ثاني أكثر الفرق مشاركة بعد أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي برصيد 10 مرات.

ووفقًا لبعض القرارات التي اتخذها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي فإن التشكيل المتوقع للمباراة، وخاصة بعد استبعاد المهاجم البرازيلي برونو سافيو، والظهير الأيسر أيمن أشرف، وشادي حسين من القائمة النهائية، سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفــاع: محمد هاني، على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي.

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

اقرأ ايضًا