بث مباشر مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

بث مباشر مباراة الأهلي والقيصومة، مشاهدة مبــــاراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية وخاصة محبي الفريق الجداوي عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الأهلي والأخدود.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز من أجل الاحتفاظ بمركز الصـدارة في جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، فيما يُريد نادي الأخدود اقتناص الثلاث نقاط اليوم من أجل تحسين نتائجه.

موعد مباراة الأهلي والأخدود

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القــــدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي الأخدود في تــمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السادسة مساءً، ذلك بتوقيت العاصمة المـصرية القاهرة.

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يستضف استاد عبد الله الفيصل، مباراة الفريق الأول بنادي الأهلي ضد نادي الأخدود فيـــــما يــنقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات “البطولات المحلية” داخــــل الــمملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري يلو السعودي

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب دوري يلو الســـــعودي الــدرجة الأولى، ذلك برصـيد 37 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في سبع مواجــــهات وخســـر مباراة وحيدة خلال 18 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الأخدود المركز الرابع بجدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، ذلك برصــيد 34 نقطة، حيث حقق الفوز في عشر مباريات، وخسر في أربع مواجهات، وتعادل في مثلهم خلال 18 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الأهلي”

حراسة المرمى: محمد الربيعي

في خط الدفــاع: الزبيدي – فهد الحمد – هندي – مجرشي

في خط الوسط: الأسمري – فرانك كوم – ليساندرو الزوجاراي

في خط الهجوم: المؤشر – العبدلي – عسيري.

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