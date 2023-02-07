بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

بث مباشر مباراة الأهلي والخلود، مشاهدة مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو السعودي الدرجة الأولى حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية وخاصة محبي الفريق الجداوي عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الأهلي والخلود.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز من أجل العودة إلى الصدارة في جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، فيما يُريد نادي الخلود اقتناص الثلاث نقاط اليوم من أجل تحسين نتائجه.

موعد مباراة الأهلي والخلود

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي الخلود في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة والنصف مساءً، ذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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يستضيف ملعب نادي الحزم، مباراة الفريق الأول بنادي الأهلي ضد نادي الخلود فيما ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات“ البطولات المحلية ”داخل المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري يلو السعودي

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، ذلك برصيد 37 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في سبع مواجهات وخسر مباراتين وحيدة خلال 19 مباراة لعبهم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الخلود المركز الثامن بجدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، ذلك برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات، وخسر في أربع مواجهات، وتعادل في ثمانِ خلال 19 مباراة خاضهما حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “ الأهلي”

حراسة المرمى: محمد الربيعي

في خط الدفاع: الزبيدي – فهد الحمد – هندي – مجرشي

في خط الوسط: الأسمري – فرانك كوم – ليساندرو الزوجاراي

في خط الهجوم: المؤشر – العبدلي – عسيري.

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