أبرز الموادأهم الاخبارالرياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 7 فبراير 2023 - 12:22 مساءً
بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)
بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

بث مباشر مباراة الأهلي والخلود، مشاهدة مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو السعودي الدرجة الأولى حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية وخاصة محبي الفريق الجداوي عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الأهلي والخلود.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز من أجل العودة إلى الصدارة في جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، فيما يُريد نادي الخلود اقتناص الثلاث نقاط اليوم من أجل تحسين نتائجه.

بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)
بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

موعد مباراة الأهلي والخلود

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي الخلود في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة والنصف مساءً، ذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

لمشاهدة المباراة دون تقطيع اضغط هنا

 

https:\\

يستضيف ملعب نادي الحزم، مباراة الفريق الأول بنادي الأهلي ضد نادي الخلود فيما ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات“ البطولات المحلية ”داخل المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)
بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

موقفهم بدوري يلو السعودي

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، ذلك برصيد 37 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في سبع مواجهات وخسر مباراتين وحيدة خلال 19 مباراة لعبهم حتى الآن.

بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)
بث مباشر مباراة الأهلي والخلود بدوري يلو (متابعة لحظة بلحظة)

فيما يحتل نادي الخلود المركز الثامن بجدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، ذلك برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات، وخسر في أربع مواجهات، وتعادل في ثمانِ خلال 19 مباراة خاضهما حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “ الأهلي”

حراسة المرمى: محمد الربيعي
في خط الدفاع: الزبيدي – فهد الحمد – هندي – مجرشي
في خط الوسط: الأسمري – فرانك كوم – ليساندرو الزوجاراي
في خط الهجوم: المؤشر – العبدلي – عسيري.

اقرأ ايضًا

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو بكأس العالم للأندية

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 7 فبراير 2023 - 12:22 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى