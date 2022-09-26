بث مباشر.. مباراة الأهلي والعين

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تنطلق بعد قليل، المباراة الودية بين الأهلي والعين، على “استاد الأمير عبدالله الفيصل، والتي تأتي ضمن استعدادات الأندية للموسم الحالي.

ومنذ يومين، أعلن نادي الأهلي عبر الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي تعيين المدرب الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلفًا للمدرب السابق روبرت سيبولدي.

موعد مباراة الأهلي والعين الودية

موعد مباراة الأهلي والعين الودية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستلعب ضمن استعدادات الأندية للموسم الحالي.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة الودية بين الأهلي والعين من خلال القنوات الرياضية السعودية.