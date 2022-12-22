بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب بكأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب، مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بكأس خادم الحرمـين الشريفين، حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشـــاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الاتحاد والشباب.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن الفوز والتأهل إلى الدور المقبل ببــــطولة كـــأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يأمل الشباب في تحقيق نتيجة إيجابية وخطف بـــطاقة الصـــعود من أجـــل الاستمرار في المسابقة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والســــاعة الثامنة بـــتوقيـــت العاصــــمة المصرية القاهرة.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا

http:\\

http:\\

http:\\

http:\\

ويستضف ملعب الملك عبد الله الدولي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الاتحاد” ضد نادي الشباب، حيث ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لـ “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مواجهة ولم يخسر خلال 8 لقاءات لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ رصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر، حيث خاض تسع مباريات حتى الآن.

انتهاء مونديال قطر 2022

وانتهي مونديال قطر 2022 بفوز منتخب الأرجنتين بالبطولة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، حيث تم اقصاء المنتخب السعودي من الدور الأول “المجموعات” بعد أن حل رابعًا بالمجموعة الثالثة.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في الجولة الأولى قبل أن يخسر في الثانية على يد بولندا، والثالثة على يد المكسيك، بينما يصعد التانجو كأول المجموعة وبولندا وصيف برصيد 4 نقاط.

اقرأ ايضًا