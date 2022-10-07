بث مباشر.. مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي

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يستضيف الاتحاد نظيره الفتح اليوم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يرغب العميد في حسم الثلاث نقاط، وتعويض التعادل السلبي الأخير ضد النصر في الجولة الخامسة بالمسابقة.

البث المباشر للمباراة

ويقدم لكم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمتابعيه في جميع انحاء الوطن العربي، لمشــاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد فريق الفتح، وذلك ضمن مبـــاريات الجـــــولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحظى دوري روشن السعودي للمحترفين، بمتابعة جيدة في الوطن العربي، لذلك نقـــدم لكم بث مباشر لمباراة الاتحاد والفتح، خاصة في ظل التنافسية الكبيرة التي تقدمها البطولة المــــحلية في المملكة العربية السعودية.

وسينطلق البث المباشر لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي، لمتابعي “المناطق”، مع انطلاق صافرة المباراة عند الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت الممكلة.

موقف الفريق في الجدول

ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، حيث تمكن من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مواجهتين، ولم يخسر، وتمنى حصد الثلاث نقاط بعد التعادل ضد النصر في الجولة الماضية.

فيما يأتي نادي الفتح في المركز التاسع في الترتيب برصيد ست نقاط، حيث فاز في مبارتين وخسر ثلاث مواجهات، وبالتالي يريد تحقيق انتصار على الاتحاد، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الاتحاد والفتح اليوم الجــــمعة 7 أكتـــوبر 2022، في تمام الساعة الـ 9:00مــساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف اللقاء في الجولة السادسة، ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتبث المواجهة عبر شبكة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.