بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي

بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء، مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر الســــــعودي حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الاتحاد والفيحاء.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة مساءً مساءً بتوقـــــــيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضيف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، استاد الملك فهد الدولي، مباراة الفيحاء والاتحاد، حيث ينتظر الفريقين لقبهم الأول في بطولة كأس السوبر بعد خروج الهلال صاحب الرقم القياسي، والنصر الوصيف في عدد التتويجات.

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مستوى الفريقين في الدوري

يقود فريق الاتحاد نونو سانتو، حيث يقدم مستويات جيدة في البطولة المـــحلية “دوري روشــــن السعودي”، وبالتالي يسعى المدرب إلى تكليل جهوده والفوز ببطولة السوبر الســعودي، خاصــة بعد فوزه على النصر بقيادة رونالدو.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن الســـعودي برضيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، وخسر لقاء وحيد، خلال 14 لقاء لعبهم حتى الآن.

فيما يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خلال هذا الموسم، حيث يُريد الفريق مُصــالحة جماهيره، خاصة بعد نتائجه السيئة في جدول تريب دوري روشن السعودي للمحترفين، ويتمنى أن يُحقق فوزه الأول باللقب.

ويحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لـ المحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر في 7 لقاءات خلال 14 مناسبة حتى الآن.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد، يكون عبر شبكة قنوات SSC، التي تبث المباريات الخــــاصة بالبطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية، فيما يمكن مشاهدة اللقاء على الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإذا لم تتمكن من مشاهدتها يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق، ذلك قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة، وذلك يوم الـ29 من يناير 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الاتحاد”

حراسة المرمى: جروهي.

في خط الدفــاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورنادو، رومارينيو، هارون كامارا.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

التشكيل المتوقع لـ “نادي الفيحاء”

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

في خط الدفــاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر

في خط الوسط: سعود زيدان، ريكاردو ريلر، أسامة الخلفة، باولينيو

في خط الهجوم: سلطان مندش، فيكتور رويز، أنطوني نواكايمي.

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