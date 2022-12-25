بث مباشر مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن، مشاهدة مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن بث مباشر، تختتم مباريات اليوم الأول من الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن بمواجهة قوية تجمع بين الاتفاق والخليج مساء اليوم، حيث يترقب الجمهور مشاهدة الجولة الحالية من البطولة نظرا لما فيها من مباريات مهمة.

بث مباشر مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” خلال السطور التالية رابط بث مباشر مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن، حيث سيتم إرفاق رابط لمشاهدة المباراة قبل بدايتها بدقائق لكي يتمكن عشاق دوري روشن من مشاهدة المباراة.

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الاتفاق وأبها ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

ترتيب الاتفاق في دوري روشن

الاتفاق، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الثلاث والابتعاد كثيرا من مربع الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 10 نقاط، من تسع مباريات لعبها في دوري روشن حتى الآن.

ترتيب الخليج في جدول المسابقة

بينما يدخل الخليج المباراة ويمنى النفس بتجقيق الثلاث نقاط، وزيادة غلته من النقاط، يتواجد الفريق في المرتبة الـ15 برصيد 4 نقاط من تسع مباريات.

موعد مباراة الاتفاق والخليج والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتفاق والخليج مساء اليوم في تمام الساعة الـ9.00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات “ssc” الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري روشن في الشرق الأوسط.

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