بث مباشر مباراة الباطن والرائد بكأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مباراة الباطن والرائد، مشاهدة مباراة الباطن والرائد بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الباطن والرائد.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عن الفوز والتأهل إلى الدور المقبل ببــــطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يأمل الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية وخطف بـــطاقة الصـــعود من أجـــل الاستمرار في المسابقة.

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موعد مباراة الباطن والرائد

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره نادي الرائد في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة والثانية والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضف استاد ملعب نادي الباطن، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نادي الرائد ، حيث ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري للبطولات المحلية في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الرائد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمـــــــحترفين، برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات ولم يتعادل ثم خسر ست مباريات خلال 9 لقاءات لعبهم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الباطن المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد نقطة واحدة، حيث حقق التعادل في مواجهة، وخســــر في ثمانِلقاءات، خاض تسع مباريات حتى الآن.

انتهاء مونديال قطر 2022

وانتهي مونديال قطر 2022 بفوز منتخب الأرجنتين بالبطولة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، حيث تم اقصاء المنتخب السعودي من الدور الأول “المجموعات” بعد أن حل رابعًا بالمجموعة الثالثة.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في الجولة الأولى قبل أن يخسر في الثانية على يد بولندا، والثالثة على يد المكسيك، بينما يصعد التانجو كأول المجموعة وبولندا وصيف برصيد 4 نقاط.

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