بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا بكأس العالم 2022، مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا بث مباشر بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، بمنافسات النسخة الحالية المقامة من المونديال في الدوحة بقطر.

بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة البرازيل وسويسرا ، حيث يبحث عشاق السامبا عبر محركات البحث عن مباراة البرازيل وسويسرا، ويخوض نيمار ورفاقه الجولة الثانية في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، والمنــــتخب السويسري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية الســــعودية، والــساعة السادسة بتوقيــــت العاصــمة المصرية القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

ويستضيف مواجهة البرازيل وسويسرا في ثاني جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد 947 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث الفريقان عن الفوز والثلاث نقاط من أجل التأهل لـ “الدور الثاني”.

وستنقل مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــــنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “beIN Sports HD 1 Max” و فضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.

أرقام بين البرازيل وسويسرا

انتهت المواجهتان اللتان جمعتا بين البرازيل وسويسرا في كأس العالم بالتعادل “2-2” في 1950 و 1-1 في 2018 لا يوجد منتخب واجهته البرازيل أكثر في البطولة دون تحقيق الفوز أكثر من سويسرا “بالتساوي مع مواجهتها البرتغال والمجر مواجهتان”.

وفازت سويسرا في مباراتين من آخر 4 مواجهات جمعتها بالبرازيل في كافة المسابقات، وكانت سويسرا قد فشلت في الفوز في أي من مبارياتها الـ 5 الأولى، كما سجلت سويسرا هدفًا في كل من المباريات الـ6 الأخيرة أمام البرازيل.

وانتصرت سويسرا في مباراة واحدة من 8 مباريات جمعتها بمنتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم، وكان الفوز أمام الإكوادور 2-1 في نسخة البرازيل 2014.

أرقام قياسية لـ “السامبا”

لم تخسر البرازيل في آخر 16 مباراة لها في دور المجموعات في كأس العالم لا يوجد منتخب نجح في تجنب الخسارة في 17 مباراة متتالية في دور المجموعات في تاريخ البطولة، “بما في ذلك دور المجموعات الثاني ودور المجموعات النهائي في النسخ الأولى”.

وتطمح سويسرا لتحقيق الفوز في أول مباراتين في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها في الجولة الأولى بهدف دون رد على الكاميرون، حيث كانت المرة الأخيرة التي انتصرت فيها في مباراتين متتاليتين في نسخة 2006 أمام توجو وكوريا الجنوبية.

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