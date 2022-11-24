بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022، حيث يجلس عشاق ومحبي كرة القدم أمام الشاشات من أجل متابعة الحدث الضخم، ويقام مونديال العالم لـ “أول مرة” في التاريخ على الأراضي العربية.

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا

ويقدم لكم موقع “المناطق”، خدمة البث الحي لمباريات كأس العالم قطر 2022، حيث يــــنقل لكم مباراة البرازيل وصربيا ضمن منافسات الجولة الأولي في منافسات مونديال قطر، وسيتم فتح البث الحي قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

ومن المقرر، أن تقام مباراة البرازيل وصربيا في الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، في تمام الـــساعة العاشرة مساءً بتوقيـــت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت القاهرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويستضيف مباراة البرازيل وصربيا ملعب لوسيل، حيث يسعى المنتخبين لتقديم مباراة قوية وحصد الثلاث نقاط، ويرغب البطل وصاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات ببطـــــولة كأس العالم قطر برصيد 5 مرات في الفوز لمواصلة مشوار قوي نحو اللقب.

وتذاع مباراة البرازيل وصربيا عبر القنوات التالية: “شبكة الكاس وبى إن سبورت، قناة الكاس وان إكسترا، وبى إن سبورت 2 ماكس، وتطبيق “تود” ضمن خدمة البث المباشر لـ بي إن سبورتس”، فضلًا عن البث المباشر الذي سيقدمه موقع “المناطق”.

البرازيل وتعزيز الافضلية ضد صربيا

وسبق وتقابل المنتخبين في مواجهتين سابقتين حيث تمكنت البرازيل من الفوز بهما، الأولى ودية قبل مونديال 2014، حيث تم حسمها بهدف نظيف، والثانية كانت في كأس العالم الماضي روسيا 2018، وانتهت بهدفين دون رد.

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