بث مباشر مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية بكأس العالم 2022، مشاهدة مبــاراة البرتغال وكوريا بث مباشر بكأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، بمنافسات النسخة الحالية المقامة من المونديال في الدوحة بقطر.

بث مباشر مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، حيث يبحث عشاق المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة البرتغال وكوريا الجـــنوبية، ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، والمنتخب الكوري الجنوبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة البرتغال وكوريا الجنوبية في ثالث جولات دور المجموعات ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، ويبحث الفريقان عن التأهل لـ “الدور الثاني”.

وستنقل مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وقناة الكأس اكسترا 1” و فضلا عن البث المباشر الذي يقدمه موقع المناطق.

التشكيل المتوقع لـ “البرتغال”

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافائيل جيريرو – بيبي – روبن دياز – جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز – ويليام كارفاليو، جواو فيليكس – برونو فيرنانديز – برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لـ “كوريا الجنوبية”

حراسة المرمى: كيم سيونج-جيو.

الدفاع: كيم جين-سو، كيم يونج-جون، كيم مين-جاي، كيم موون-هاون.

الوسط: لي جاي-سونج، هوانج إن-بيوم، جونج وو-يونج.

الهجوم: سونحراسة المرمى: كيم سيونج-جيو.

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