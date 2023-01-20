بث مباشر مباراة التعاون والشباب في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة التعاون والشباب، مشاهدة مباراة التعاون والشباب في دوري روشن الســــعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللـقاء المنتظر، بين فريفي التعاون والشباب.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن الفوز من أجل العودة إلى وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة وأن الفارق بينه وبين نادي التعاون قبل مباراة اليوم نقـــطة واحدة، في المركز الخامس، والليوث بالرابع.

موعد مباراة التعاون والشباب

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره نادي الشـــــباب في تــــمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت العاصــمة المـصرية القاهرة.

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ويستضف ملعب الملك عبد الله ببريدة، مباراة الفريق الأول بنادي التعاون ضد نادي الشباب، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع مباريات “البـــطولات المحلية” داخـل المــملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن الســـــعودي للمــحترفين، و ذلك برصـيد 27 نقطة، حيث حقق الفوز في ثمانِ مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، فيما خسر مباراتين خلال 13 مباراة لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي التعاون المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن الســـعودي للمحترفــين، برصــيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في ثمانِ مباريات وخسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين خلال 13 مباراة خاضهم حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الشباب”

حراسة المرمى: كيم جيو

في خط الدفــاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور

في خط الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، جوانكا، آرون

في خط الهجوم: كارلوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ “التعاون”

حراسة المرمى: معتز البقعاوي.

في خط الدفــاع: يزيد البكر، كريستيان لوينداما، نواف الصبحي، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: ريان الموسى، حسن العمري، ألفارو ميدران، سميحان النابت، فهد الرشيدي.

في خط الهجوم: تاوامبا.

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