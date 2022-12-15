بث مباشر مباراة التعاون والعدالة بالدوري السعودي، مشاهدة مباراة التعاون والعدالة بالدوري السعودي، شاهد لقاء التعاون والعدالة لايف بث مباشر، حيث يبحث عشاق دوري روشن عـن روابط البث لمشاهدة منافسات المسابقة المحلية بالسعودية.

بث مباشر مباراة التعاون والعدالة في الدوري

ويقدم موقع “المناطق” خدمة البث المباشر لمباراة التعاون والعدالة، حيث يبحث عشاق الســــاحرة المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة التعاون والعدالة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي، ولمشاهدة المباراة بدون تقطيع اضغط هنا.

وتعود المسابقات المحلية بالمملكة العربية السعودية للانطلاق مرة أخرى بعد انتهاء مشوار الأخضر في مونديال قطر 2022، حيث قدم أداء مميز في البطولة فحقق فوز تاريخي على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر ضد المكسيك وبولندا.

موعد المباراة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وفريق العدالة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،والساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مواجهة التعاون والعدالة وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي لـ المحترفين، ملعب الملك عبد الله ببريدة، ويبحث الفريقين عن الفوز بعد استئناف المسابقة مرة أخرى، وتنقل عبر قناة SSC Sport SD1.

جاء جدول الترتيب على النحو التالي:

1- الشباب 22 نقطة.

2- النصر 19 نقطة.

3- الاتحاد 18 نقطة.

4- الهلال 17 نقطة.

5- التعاون 17 نقطة.

6- ضمك 15 نقطة.

7-الطائي 15 نقطة.

8- الفتح 12 نقطة.

9- أبها 10 نقاط.

10- الاتفاق 9 نقاط.

11- الرائد 9 نقاط.

12- الوحدة 7 نقاط.

13- العدالة 4 نقاط.

14- الخليج 4 نقاط.

15- الفيحاء نقطتين.

16- الباطن نقطة واحدة.

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