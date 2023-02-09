بث مباشر مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة التعاون والفتح، مشاهدة مباراة التعاون والفتح بدوري روشن السعودي ل المحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي التعاون والفتح.

ويرغب نادي التعاون في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة تحسين ترتيبه بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفتح، أن يواصل يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، ويتقدم في جدول الترتيب للوصول إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة التعاون والفتح

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره نادي الفتح في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة والخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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ويستضيف ملعب الملك عبد الله ببريدة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم ب“ نادي التعاون ”ضد نادي الفتح، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع“ البطولات المحلية ”في المملكة العربية السعودية.

موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي ل“ المحترفين”، وذلك برصيد 30 نقطة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 3 مواجهات خسر في 3 لقاءات ذلك خلال 15 لقاء لعبهم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في مواجهة واحدة، وخسر في 7 مناسبات خاض 15 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “ التعاون”

حراسة المرمى: مايلسون

في خط الدفاع: طارق عبدالله ، نالدو جوميز، حسن كادش ، سعد بالعبيد

في خط الوسط: أشرف المهديوي، ألفارو ميدران ، فلافيو سيلفا، سميحان النابت

في خط للهجوم: فهد الرشيدي، لياندر تاومبا.

التشكيل المتوقع لـ “ الفتح”

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

في خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل .

في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا .

في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

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