بث مباشر.. مباراة التعاون والوحدة في دوري روشن السعودي

تقدم لكم صحيفة “المناطق” خدمة البث المباشر لمتابعيها في جميع انحاء الوطن العربي، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد فريق الوحدة، وذلك ضمن مباريات الجـــــولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحظى دوري روشن السعودي للمحترفين، بمتابعة جيدة في الوطن العربي، لذلك نقدم لكم بث مباشر لمباراة التعاون والوحدة، خاصة في ظل التنافسية الكبيرة التي تقدمها البطولة المحلية في المملكة العربية السعودية.

مباراة التعاون والوحدة

وسيكون البث المباشر لمباراة التعاون والاتفاق في دوري روشن السعودي جاهزًا، لمتابعي موقع “المناطق”، مع انطلاق صافرة المباراة عند الساعة الـ 6:45 مساءًا بتوقيت الممكلة، ولذلك لخدمة عشاق ومتابعي الدوري السعودي في كل مكان.

ومن المقرر، أن يواجه التعاون نظيره الوحدة في منافسة شرسة ضمن مواجهات الجولة السادسة في دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يطمح الفريقان في حصد الثلاث نقاط، من أجل تعزيز حظوظهم في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في الجدول

ويحتل نادي التعاون المركو الرابع في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، حيث تمكن سكري القصيم من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مناسبتين، ولم يتلق أي خسارة، ويمطح لزيادة نقاطه والتقدم في الترتيب.

فيما يحل فريق الوحدة في المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد أربع نقاط، حيث فاز بمباراة وحيدة وتعادل في مناسبة، وخسر ثلاث مواجهات ليقبع في أخر الترتيب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة التعاون ضد الوحدة الويم الخميس 6 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبث المواجهة عبر شبكة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.