بث مباشر مباراة الخليج والنصر بدوري روشن للمحترفين، مشاهدة مباراة الخليج والنصر بث مباشر بدوري روشن للمحترفين، ونقدم خلال التقرير التالي خدمة مشاهدة مباراة النصر ضد الخليج بث مباشر، حيث تقام هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

بث مباشر مباراة الخليج والنصر بدوري روشن للمحترفين

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة الخليج والنصر بدوري روشن للمحترفين، حيث سيتم إرفاق رابط المشاهدة قبل بداية المباراة بدقائق لكي يتمكن عشاق النصر من مشاهدة المباراة لحظة بلحظة.

يحتضن ملعب استاد الأمير محمد بن فهد مباراة من العيار الثقيل في دوري روشن للمحترفين بين الخليج و نظيره نادي النصر، اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 ، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي موسم 2022-23.

ترتيب الخليج بدوري روشن

نادي الخليج صاحب الأرض والجمهور، يدخل اللقاء وعينه على تحقيق الثلاث النقاط رغم المهمة التي تواجه الفريق، ويحتل الفريق المركز الـ15 برتيب دوري روشن برصيد 4 نقاط فقط.

ترتيب النصر بدوري روشن

بينما يدخل النصر اللقاء وعينه على تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط والعودة للصدارة مرة أخرى، حيث يحتل الفريق المركز الثاني خلف الشباب برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة النصر والخليج والقنوات الناقلة