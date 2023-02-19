بث مباشر مباراة الدحيل والريان في دوري أبطال آسيا

بث مباشر الدحيل والريان في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يبحث عشــــاق كرة القــدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء الدحيل والريان.

بث مباشر الدحيل والريان

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مبـــاراة الدحيل والريان ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمكنكم عبر موقـعنا مـــتابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

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موعد المباراة بتوقيت المملكة والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الدحيل والريان في دور الـ 16ببطولة دوري أبطال آسيا، في تمام السادسة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب الثمامة .

تقوم مجموعة من القنوات بنقل احداث مباراة الدحيل والريان في دوري ابطال اسيا وهي كالتالي : “قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 اما في التعليق عبرالقناة المعلق محمد الشامسى، وقناة Alkass Five HD اما في التعليق عبرالقناة المعلق خالد الحدي، وقناة SSC1 HD في التعليق عبرالقناة المعلق حماد العنزي، وقناة beIN Sports AFC HD اما في التعليق عبرالقناة المعلق يوسف سيف، وتطييق شاهد Shahid VIP”.

التشكيل المتوقع لـ “الريان”

حراسة المرمى: سعود عبد الله

في خط الدفــاع: سعود عبد الله ,على مال اله ,دامى تراورى، خالد مفتاح

في خط الوسط: ياسين براهيمي ,موفق عوض ,هاشم علي

في خط الهجوم: نايف عبد الرحيم ,يوهان الكسندر ,ستيفن نكيمبوانزا ,احمد ياسر.

التشكيل المتوقع لـ “الدحيل”

حراسة المرمى: شهاب الليثي

في خط الدفــاع: سلطان البريك، هشام الراوي، يوسف أيمن، محمد النعيمي

في خط الوسط: خالد محمود، فرجاني ساسي، نام تاي هي

في خط الهجوم: إسماعيل محمد المعز علي، مايكل أولونجا.

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